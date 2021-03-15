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«Это тело создано для поцелуев»: Савельева в легкой простынке прикрыла обнаженное тело

Экс-солистка группы «Фабрика» очаровала поклонников невероятно притягательным и манящим кадром.

«Это тело создано для поцелуев»: Савельева в легкой простынке прикрыла обнаженное тело
Саша Савельева. Фото: Instagram.com/sasha_savelieva

Саша Савельева лишила поклонников дара речи. На одной из фан-страничек певицы в Instagram появилось ее летнее фото, ранее этот же кадр сама поп-дива публиковала в личном профиле. Из одежды на возлюбленной Кирилла Сафонова была только легкая простынка, которой она прикрыла совершенно голое тело. При этом певица кокетливо блеснула стройным и упругим бедром, придерживая ткань своего купального наряда на пышной груди. Примечательно, что поклонники не нашли ничего вульгарного или постыдного в таком соблазнительном снимке. И даже наоборот, многие восхитились естественной красотой Саши.

Певица Саша Савельева
Саша Савельева прикрыла обнаженное тело легкой простынкой, смело блеснув соблазнительным бедром. Фото: Instagram.com/sasha_savelieva

«Как против такой устоять!», «Совсем голышом?!», «Словно нимфа морская», «А кто фоткал?! Муж?!», «Такая нежная», «Леди совершенство», «Это не для слабонервных», «Ах, какая сладкая!», «Вся мокрая!! Да еще и без белья», «Детка, ты супер!», «Восхитительная», «Это тело создано для поцелуев», «Страстная», — пишут фолловеры.

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