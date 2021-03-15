«Это тело создано для поцелуев»: Савельева в легкой простынке прикрыла обнаженное тело

Саша Савельева лишила поклонников дара речи. На одной из фан-страничек певицы в Instagram появилось ее летнее фото, ранее этот же кадр сама поп-дива публиковала в личном профиле. Из одежды на возлюбленной Кирилла Сафонова была только легкая простынка, которой она прикрыла совершенно голое тело. При этом певица кокетливо блеснула стройным и упругим бедром, придерживая ткань своего купального наряда на пышной груди. Примечательно, что поклонники не нашли ничего вульгарного или постыдного в таком соблазнительном снимке. И даже наоборот, многие восхитились естественной красотой Саши.

«Как против такой устоять!», «Совсем голышом?!», «Словно нимфа морская», «А кто фоткал?! Муж?!», «Такая нежная», «Леди совершенство», «Это не для слабонервных», «Ах, какая сладкая!», «Вся мокрая!! Да еще и без белья», «Детка, ты супер!», «Восхитительная», «Это тело создано для поцелуев», «Страстная», — пишут фолловеры.

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