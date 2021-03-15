Редкий кадр: Елизавета II показала, как выглядела в возрасте 14 лет

В апреле этого года Елизавета II отметит свой юбилей. Ей исполнится 95 лет. Более 60 из них она является королевой Великобритании. В День матери в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram появилось фото, которое было сделано в 1940 году. На нем запечатлена Елизавета II в возрасте 14 лет и ее мама — Елизавета Боуз-Лайон. На тот момент ей было 40 лет.

«Всем мамам во всем мире мы желаем особенного Дня матери», — гласит подпись под фото.

больше по теме Елизавета II не хотела, чтобы о принце Чарльзе стали известны некоторые факты Старший сын королевы взойдет на престол в случае ее смерти или отказа от трона.

Напомним, в 1947 году Елизавета II вышла замуж за принца Филиппа. В браке у них родились четверо детей, старший из которых — принц Чарльз. В прошлом году супруги отметили 73-летие со дня свадьбы.

Смотрите также: