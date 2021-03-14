«Рецепт ее молодости»: Елена Валюшкина показала «блинную маску» для лица

14 марта актриса Елена Валюшкина отметила Масленицу, нажарив блинов. 58-летняя артистка радостно проводила зиму и встретила весну, а чтобы поделиться с поклонниками позитивным настроением, опубликовала в Instagram забавное фото «без фильтров» с главным символом праздника.

Звезда фильмов «Горько!», «Последний богатырь» и «Я худею» проделала в готовом блине дырки для глаз и рта и положила его себе на лицо, будто косметическую маску.

«Рецепт ее молодости. Улучшает мозговое кровообращение. У кого мозгов нет, уже не поможешь!» — иронично написала актриса. «Омолаживающая или тонизирующая?» — спросила у нее одна из подписчиц. «Лифтинг», — ответила звезда.

«Хорошая масочка. А если вниз еще икорки подложить, вообще супер будет», «Валюшкину посетила Масленица», «Богиня блинов!», «Так вон он какой рецепт молодости!» — оценили юмор поклонники актрисы в комментариях.

Напомним, не смотря на возраст и статус, Елена Валюшкина не стесняется показаться зрителям в самых разных образах — от смешных до откровенных. Недавно артистка поделилась фото, на котором можно было во всей красе полюбоваться ее бюстом.

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