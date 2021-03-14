«Нет расизму»: поклонники припомнили принцу Уильяму интересный факт из 2012 года

В большом интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри, экс-актриса заявила, что столкнулась с расизмом в королевской семье. После этого Елизавета II пообещала провести расследование в Букингемском дворце, а принц Уильям только накануне сделал заявление. Во время рабочего визита в одну из школ Лондона будущий король Великобритании сказал: «В нашей семье нет расизма».

Однако поклонники королевской семьи, в том числе Telegram-канал «Только никому…», вспомнили один интересный факт. Во время визита Кейт и Уильяма на Соломоновы острова в сентябре 2012 года, их запечатлели на тронах, которые несли на своих плечах темнокожие местные жители.

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Напомним, двухчасовое интервью Меган Маркл и принца Гарри вышло в эфир на американском канале CBS 7 марта.

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