«Прискорбное зрелище»: испанская любовница Мамаева высказалась о скандале с его женой

Модели Ирен Гарсии противно от того, что ее имя связано с историей про измену.

Март 2021 года начала для семейной четы Павла и Аланы Мамаевых с нового скандала. Жена футболиста уличила своего благоверного в измене на сборах в Испании, а потом объявила о разводе. Девушка, с которой якобы закрутил роман российский спортсмен, тоже не стала молчать. 13 марта испанская модель Ирен Гарсия выложила в «сториз» свой комментарий по поводу данной ситуации.

«Я не хочу и не собираюсь вступать в какие-либо споры или показуху с кем-либо, а тем более с людьми, которые не разделяют ценности, в которых я была воспитана. Это прискорбное зрелище вызывает у меня лишь отторжение и смущение, — написала она. — Я отказываюсь думать, что такое поведение и способ достижения роскошной жизни, основанные на ложных слезах и дешевой драме, свойственны хотя бы ничтожному проценту такой прекрасной страны с населением в почти 150 миллионов человек, как Россия».

29-летняя девушка заявила, что испытывает отвращение к тому, что ее имя теперь связано с этим скандалом, и она более никак не собирается комментировать данную ситуацию. Ранее она рассказала, что, общаясь с Павлом Мамаевым, не знала, что он женат, и что позже супруга футболиста угрожала ей.

Напомним, Павел и Алана Мамаева состоят в браке с 2013 года, у них есть общая дочь Алиса. Известно, что ранее жена простила футболисту измену и ждала его, пока мужчина отбывал наказание в колонии.

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