Нужен совет: Елизавета II хочет обсудить интервью Меган и Гарри с принцем Филиппом

Герцог Эдинбургский до сих пор находится в больнице.

Четыре недели назад муж Елизаветы II, принц Филипп был госпитализирован в клинику Лондона с вирусом. Речь шла не о коронавирусе, от которого монарх получил вакцину еще в январе. Позже его перевели в госпиталь Святого Варфоломея для операции на сердце. Там 99-летний герцог Эдинбургский находится до сих пор.

За весь этот период к принцу Филиппу приходил только принц Чарльз. Как писали британские СМИ, будущий король пробыл у отца около часа. Теперь же встретиться с мужем планирует и Елизавета II. Она планирует обсудить с ним интервью Меган Маркл и принца Гарри, и получить совет. Об этом пишет The News.

больше по теме Елизавета II не хотела, чтобы о принце Чарльзе стали известны некоторые факты Старший сын королевы взойдет на престол в случае ее смерти или отказа от трона.

Напомним, скандальное интервью герцогов Сассекских вышло в эфир американского CBS 7 марта. Во время беседы с Опрой Уинфри Меган Маркл обвинила Букингемский дворец в расизме. Позже заявление по этому поводу сделал принц Уильям. Во время визита в одну из школ Лондона он заявил: «Мы не расисты».

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