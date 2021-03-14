Потерявшая сына актриса Раиса Рязанова живет у чужих людей

После смерти единственного сына жизнь звезды фильма «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой все никак не может прийти в норму. В начале 2020-го актриса похоронила своего наследника — актера Данилу Перова (51-летний мужчина умер в результате оторвавшегося тромба) и спустя год все еще убита горем. 76-летняя женщина постоянно плачет и регулярно посещает могилу на Троекуровском кладбище.

«Я не могу сказать, что это не проходит, но не дай бог никому. Я не знаю, что мне силы дает. Живу, может быть, по инерции», — сказала артистка в программе «Ты не поверишь!»

У Рязановой осталась невестка и внук, тоже актер. Однако больше всего заботы женщина получила от посторонних людей — ее в своем загородном доме приютил заслуженный артист России Александр Мохов. Мужчина настойчиво, чуть ли не силой, увез Раису Ивановну к себе — настолько ему было жалко ее после случившейся трагедии. Теперь семья режиссера помогает опечаленной Рязановой справиться с ее горем.

«Саша чуть ли не за шкирку взял меня и сказал: «Одевайся, поехали ко мне. Одевайся, не разговаривай». И все — увез! Не знаю, опека ли это или еще чего», — признается женщина.

Стоит добавить, что при всем при этом актриса продолжает играть в театре, в месяц у нее может быть более десяти спектаклей. Кроме того, продолжают выходить фильмы и сериалы с ее участием: «Новая жизнь Маши Соленовой», «Спасите Колю!», «Несладкое предложение», «Маруся фореva!»

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