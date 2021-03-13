На столе в замке всегда полная тарелка: какие фрукты предпочитают в семье Аллы Пугачевой

Примадонна с мужем, как известно, заботятся о здоровье своих наследников – Лизы и Гарри.

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появилась красивая фотография, на которой на кухне запечатлено все звездное семейство. Судя по всему, Пугачева с родными собралась для приготовления какого-то блюда. При этом на столе видна полная тарелка фруктов. Из этого можно сделать вывод, какие плоды предпочитают в семье. В тарелке бананы, апельсины и сливы.

«Семья», — кратко подписали фанаты фотографию. «У Лизы такой взгляд странный. Что там интересно сказала Алла? Почему такие глаза?», «Алла, Максим. Счастья вам и вашим деткам, здоровья, долголетия и всего доброго! Вы прекрасные люди! Я вас обожаю!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что все звездное семейство живет в замке в деревне Грязь. В прошлом году Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс. Родители внимательно следят за их успехами в школе.

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