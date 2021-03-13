«Это был фантастический праздник»: Бондарчук позировала на фоне Пугачевой с пышным бантом

Модель Светлана Бондарчук в Instagram разместила красивые фотографии с тридцатилетия телеведущей Насти Ивлеевой. Торжество, как известно, прошло в одном из ресторанов Москвы. Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука на кадрах запечатлелась с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Певица пришла на вечеринку с объемным ободком на голове и пышным бантом. Напомним, что темой праздника стало кибер-барокко. На всех гостях можно было увидеть необычные костюмы.

«Это был фантастический праздник. Настя, с днем рождения». Светлана Бондарчук

«Какие вы там все классные. Образ просто фантастический и у вас, и у Аллы Борисовны», «Какое это счастье, радость находиться среди таких настоящих, искренних, талантливых людей! Любимая Алла Борисовна! Обожаем», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алла Пугачева не случайно оказалась на тридцатилетии Насти Ивлеевой. Ее муж телеведущий и юморист Максим Галкин много лет дружит с девушкой. Они часто комментируют посты друг друга в социальных сетях. Пугачева также ценит таланты Ивлеевой.

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