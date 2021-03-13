«Горячая королева»: Наталья Рудова запечатлелась в белье XVIII века

37-летняя актриса повеселилась на одной из самых грандиозных светских вечеринок этой весны.

Исполнительница главной роли в фильме «Любовь в городе ангелов» Наталья Рудова разместила свежие кадры откровенного образа на своей странице в Сети. Примечательно, что артистка сфотографировалась не в мини-бикини или кружевном боди, а в нательном белье времен королевы Марии-Антуанетты.

После шумной вечеринки у Анастасии Ивлеевой Рудова приехала домой и постепенно начала разбирать шикарный наряд своего образа. Отметим, что на тусовке в честь дня рождения ведущей «Орла и решки» Наталья появилась в высоком белом парике, мушкой на щеке и платье на фижмах.

Напомним, недавно блогеру и телеведущей Насте Ивлеевой исполнилось 30 лет. В честь своего дня рождения знаменитость устроила грандиозное торжество в стиле кибер-барокко. На мероприятии отметилась сама примадонна российской эстрады, а также Ксения Собчак, Даня Милохин, Лолита и другие звезды шоу-бизнеса.

Словно в сказке про Золушку, после бала платье Рудовой исчезло, а актриса осталась в неглиже. Но это знаменитость не смутило. Наталья сделала несколько завораживающих кадров, которые соблазнили ее поклонников.

«Наташка-очаровашка», «Секси», «Шальная императрица», «Горячая королева», «Куколка вернулась домой», «Никак не налюбуюсь», «Просто Мария-Антуанетта», — написали подписчики актрисы в комментариях под фото.

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