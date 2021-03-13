«На помощь всем спешащая»: Ксения Алферова нежно поздравила маму с семидесятилетием

Ксения Алферова в Instagram тепло и нежно поздравила с семидесятилетием свою маму легендарную советскую актрису Ирину Алферову. Ей 13 марта исполнилось 70 лет.

Как отметила Ксения Алферова, ее мама человек с чистой душой. Она потрясающе быстро и вкусно готовит. Всегда суется вокруг своих родственников и всем хочет угодить. По словам любимой дочери, ее мама всегда очень звонко смеется, что нравится окружающим.

«На помощь всем спешащая! Каждому новому дню радующаяся, в любой сложной ситуации нужные слова поддержки находящая, силы жить дальше близким дающая! Многим поколениям людей свет дарящая, талантом и красотой своей питающая! Путь к Богу показывающая! Береги себя, родная! Мамочка моя ненаглядная!» Ксения Алферова

Напомним, что Ирина Алферова – народная артистка России. Ее вторым мужем был актер Александр Абдулов, который ушел из жизни в 2008 году. С 1995 года она счастлива в третьем браке с актером Сергеем Мартыновым.

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