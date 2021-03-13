«Просто куколки»: Эммануил Виторган запечатлел красавиц-дочерей в платьях бэби-долл

Этель и Клара растут не по дням, а по часам.

Актер Эммануил Виторган в Instagram запечатлел своих дочерей от актрисы Ирины Млодик. На фотографии трехлетняя Этель и годовалая Клара стоят в красивых платьицах бэби-долл около двери.

«Доченьки», — кратко подписал снимок артист. «Просто куколки», «Какие чудесные девчули», «Чудо-детки. Хочется пожелать им счастья в этой жизни», «Как быстро они взрослеют. Просто не успеешь обернуться, как они вырастут», «Эммануил и Ирина, ваши доченьки просто какое-то чудо природы. Хочется, чтобы они были счастливы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Эммануил Виторган и Ирина Млодик буквально без ума от своих наследниц. Сам актер, которому уже 81 год, не раз подчеркивал, что мечтает дожить до тех счастливых времен, когда его наследницы вырастут и закончат школу.

Кстати, актер не исключал ранее, что в звездной семье могут еще появиться дети. Правда, произойдет это или нет – остается только гадать.

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