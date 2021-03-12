«Мне очень не хватает вас»: Игорь Верник почтил память Олега Табакова

Легендарного актера не стало три года назад.

Три года назад — 12 марта 2018-го — не стало народного артиста СССР Олега Табакова. Яркий советский актер умер в больнице в возрасте 82 лет.

Своего друга и наставника в этот день вспомнил 57-летний Игорь Верник. Он выложил в Instagram серию совместных фотографий с Табаковым и обратился непосредственно к нему.

«Мне очень не хватает вас, Олег Павлович… Вашей большой теплой руки, вашего хитрого глаза и «понимааааешь, Игоряша…», вашей иронии, мудрости, советов, ощущения силы и счастья от того, что просто рядом с вами…» — написал актер.

Напомним, что Игорь Верник уже много лет играет в МХТ имени Чехова, которым руководил Табаков. А его брат Вадим с сентября 2019 года является заместителем художественного руководителя этого театра.

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