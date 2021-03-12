Елизавета II не хотела, чтобы о принце Чарльзе стали известны некоторые факты

Старший сын королевы взойдет на престол в случае ее смерти или отказа от трона.

Не так давно появилась информация, что Елизавета II может отказаться от престола в случае смерти 99-летнего принца Филиппа. К слову, герцог Эдинбургский до сих пор остается в больнице. Если королева покинет трон, то ее место займет старший сын – принц Чарльз. Некоторые факты о нем Елизавета предпочитала скрывать, хотя о них уже рассказали другие люди.

Как пишет Express, Питер Морган – создатель сериала «Корона» считает Чарльза независимым мыслителем, а это не нравится системе. К тому же, как выяснилось, будущий король Великобритании чрезвычайно требователен. Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл утверждал, что Чарльз будет ругать весь персонал, если что-то будет сделано неидеально.

больше по теме Принц Чарльз обеспокоен здоровьем принца Филиппа больше, чем предстоящим интервью сына Откровения Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри выйдут в эфир 7 марта на американском ТВ.

Напомним, ранее стало известно, что Чарльз и Гарри находятся в весьма напряженных отношениях. Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью Опре Уинфри. Будущий король до сих пор не может простить сына за его решение отказаться от своих обязанностей.

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