Копия дяди Никиты: Высоцкая засветила архивный снимок сына Пети на ужине

Фотография была сделана четыре года назад - в марте 2017 года.

Актриса Юлия Высоцкая в сторис Instagram поделилась фотографией своего сына Пети от режиссера Андрея Кончаловского. Кадр был сделан четыре года назад – в марте 2017 года. Тогда Петру было 14 лет.

На фотографии он, как две капли воды похож на своего звездного дядю режиссера Никиту Михалкова в юности — тот же взгляд и форма губ. Подросток ловко управляется с ужином и смотрит в кадр.

Напомним, что Петр Кончаловский появился на свет в 2003 году. У него еще есть старшая сестренка Маша, которая родилась в 1999 году.

Добавим, что несколько дней назад старший сын Андрея Кончаловского — Егор Кончаловский рассказал о чем он чаще всего беседует с Петей (У них разные матери и большая разница в возрасте, — Прим. ред.). Бывший муж актрисы Любови Толкалиной уточнил, что с братишкой он видится крайне редко. А все советы, которые сын Юлии Высоцкой просил у Егора, касались автомобилей премиального класса, которыми, судя по всему, бредит Петя.

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