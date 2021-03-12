«Я всегда рядом! Мы всегда рядом!»: Юлия Ковальчук обратилась к мужу в честь его сорокалетия

Певица Юлия Ковальчук в Instagram очень тепло и нежно обратилась к своему мужу музыканту Алексею Чумакову. Ему 12 марта исполнилось 40 лет. Исполнительница поделилась красивыми фотографиями с любимым мужчиной.

«С Днем рождения, мой любимый. Только истинный мужчина может заставить женщину так смотреть на него на протяжении многих лет. Я всегда рядом. Мы всегда рядом. Береги себя! Люблю». Юлия Ковальчук

«Алексею хочется пожелать любви, вдохновения и творческих побед», «Счастья самой красивой и лучшей паре», «Какие вы все-таки хорошенькие», «С днем рождения! Здоровья и благополучия», «Алексей и Юлия. Вы просто невероятная пара. Хочется вам пожелать неземной любви и всегда быть вместе», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук сыграли свадьбу в 2013 году. До этого они встречались на протяжении пяти лет. В октябре 2017 года у пары появилась на свет дочь Амелия.

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