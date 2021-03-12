«Ангел за трапезой»: Безруков показал свой масленичный завтрак с 2-летним сыном

12 марта известный актер Сергей Безруков опубликовал в Instagram трогательное видео завтрака со своим 2-летним сыном Степаном. Малыш и папа праздную Масленицу — на столе у них блины, варенье, сметана и чай — никаких изысков в виде красной икры или копченого лосося. Мальчик кушает в компании игрушечного вертолета и демонстрирует отцу, какой блин ему удалось скрутить.

«Ой, какой блин! Масленица, Масленица, Масленица!» — восхищается Безруков за кадром.

47-летний актер использовал это милое видео, чтобы поздравить своих поклонников с гастрономическим праздником и пожелать им добра.

«Степа как подрос!», «Ангел за трапезой», «Какие аппетитные блинчики», «Блины тонкие, ажурные. Приготовлены по всем правилам. Ваша жена просто рукодельница», «Я не могу, какое вкусное видео» — так отреагировали подписчики артиста в комментариях.

Напомним, что Сергей Безруков женат на 37-летнем режиссера Анне Матисон, у них двое детей. Если приглядеться, то на заднем плане в ролике можно увидеть и звездную маму, хлопочущую по хозяйству.

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