Заглянули по-соседски: Николаев с молодой женой повеселился в компании Чумакова и Ковальчук

12 марта Алексей Чумаков отметил свой день рождения. Шоумену исполнилось 40 лет. По этому случаю именитый композитор и певец Игорь Николаев поделился снимком, который был сделан на вечеринке с именинником и его женой Юлией Ковальчук. В кадре вместе с музыкантом помимо звездной четы позирует и Юлия Проскурякова.

Игорь Николаев трогательно поздравил Чумакова с днем рождения. Как выяснилось, они не только близко дружат, но и являются соседями. Поэтому композитор с семьей часто наведывается в гости к Алексею и его возлюбленной Юлии. Пара воспитывает дочку Амелию. А у композитора есть дочка Вероника.

Возможно, что и наследницы музыкантов успели поладить как и их звездные родители. К слову, Игорь Николаев также частый гость в доме Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Алла Борисовна любит собирать близких друзей за одним столом в своем просторном замке в подмосковной деревне Грязь.

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«Дорогой Леша! Группа твоих подмосковных соседей поздравляет тебя с круглой датой и восхищается твоим талантом, харизмой, и, пожалуй, лучшим концертным живым звуком! А еще у тебя есть два прекрасных чувства: чувство юмора и чувство такта! Будь здоров и счастлив», — обратился композитор к своему другу.

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