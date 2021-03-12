«Пуговка осталась только на экране»: Олешко показал повзрослевшую Старшову из «Папиных дочек»

Актер Александр Олешко в Instagram разместил снимок звезды сериала «Папины дочки» Екатерины Старшовой. Надо признать, что она заметно повзрослела за последнее время и стала настоящей красоткой.

«Пуговка осталась только на экране. Екатерине Старшовой уже 19 лет. Она студентка МГУ. Очень интересный человек со своей мечтой, своими целями и задачами. Съемки в «Папиных дочках» для нее лишь детское приключение. От всей души желаю тебе Катюша, чтобы все в твоей жизни получилось так, как тебе хочется! Был рад встрече!» Александр Олешко

«Какие милые Саша и Катя», «Как молоды мы были. Прямо очень радует, что она такой милый и достойный человек», «Сразу видно, что Катя умная девочка. Удачи ей во всем», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Олешко и сам сыграл роль в сериале «Папины дочки». Он по сюжету был олигархом Василием Федотовым по кличке «Аллигатор».

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