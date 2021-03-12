«Дима выше меня почти на две головы»: Воробей станцевала с Дюжевым и раскрыла его точный рост

Как отметила артистка, на его фоне она выглядит просто Дюймовочкой.

Артистка Елена Воробей в Instagram разместила снимок, на котором она запечатлена в объятиях актера Дмитрия Дюжева. Вместе на кадре они танцуют. Она заметила, что на фоне актера выглядит Дюймовочкой.

«Дима выше меня почти на две головы. И я при этом на высоченных каблуках! Считается, что мужчины маленького роста страдают комплексом Наполеона. Мол, «раз уж я не могу стать высоким, я стану великим!» Девочки-малышки, а как вы ладите с внешним миром, будучи невысокими?»

Елена Воробей

Как отметила Елена Воробей, ее рост всего 158 сантиметров. Самый высокий в их семье был отец. Его рост – 163 сантиметра. Рост мамы всего 155 сантиметров. По словам артистки, точный рост Дмитрия Дюжева составляет 192 сантиметра.

Напомним, что Елена Воробей не так давно закрутила роман с мужчиной, который работает в государственной сфере. Позже она хвасталась свадебным платьем из французских кружев. Дизайнерский шедевр стоит 200 тысяч рублей. Правда, звезда пока не уточняла, когда точно выйдет замуж.

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