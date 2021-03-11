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Модель Эмили Ратаковски впервые стала мамой

Первенца она родила 8 марта.

Модель Эмили Ратаковски впервые стала мамой
Эмили Ратаковски. Фото: Global Look Press

Модель Эмили Ратаковски впервые стала мамой. Первенец 29-летней американки появился на свет 8 марта. Его назвали Сильвестр. Об этом актриса рассказала своим фанатам в Instagram.

«Прекрасно! Добро пожаловать в этот мир! Поздравляем! Как красиво! Наши поздравления!»,  — писали пользователи Сети.

Напомним, накануне родов Ратаковски поделилась с фанатами откровенными кадрами, на которых позировала обнаженной. Некоторых подписчиков возмутил такой шаг модели.

Добавим, Ратаковски замужем за актером Себастьяном Беар-МакКлардом с 2018 года. Примечательно, что до свадьбы молодые люди встречались около месяца. До этого момента Эмили и Себастьян уже были знакомы.

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