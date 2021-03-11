«Это случилось»: Максим Галкин опубликовал продолжение пародии на дистанционное обучение

Юморист Максим Галкин разместил на своей странице в Сети видеозапись о трудностях современного образования. Муж Аллы Пугачевой добавил вторую часть веселых рассказов учеников и учителей.

В связи с карантином и самоизоляций прошлого года российские школы узнали, что такое дистанционное обучение. Многие педагоги отметили, что были не готовы к переходу на домашнее обучение. Если в школе одной из проблем неуспеваемости и отсутствия дисциплины было опоздание, то на уроках в Skype и Zoom возникали иные трудности. Именно о них рассказал Максим.

«Ура! Хочу поделиться с вами радостью премьеры! Дистанцинка-2 уже на моем канале в Ютуб! После выхода первой части я получил в комментариях и в Директ много хороших отзывов и просьб снять продолжение. И вот это случилось!», — заявил Галкин.

Артист записал историю, где переоделся учительницей Марией Ивановной, учениками Чикой Вероникой, Отличницей Самохиной, Папиной гордостью, Лехой Петровым и Васей. Именно у последнего случилась неприятность, которая может возникнуть только на дистанционке: проблема с нестабильным Интернетом.

«Не тянет Васю правительство», — пошутил Галкин.

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