«Не выходить из постели»: Нино Нинидзе спросила у поклонников, чем им с Виторганом заняться на Мальдивах

Девушка актера Максима Виторгана — Нино Нинидзе — взбудоражила фанатов чувственным снимком, сделанным на территории виллы на Мальдивах.

Грузинская артистка облачилась в пляжный костюм темно-синего цвета. Нино, сидя на стуле, высоко закинула одну ногу, приоткрыв бесконечно длинные ножки. Платье Нинидзе не только подчеркнуло за счет банта на груди наливной бюст знаменитости, но и не утаило пышные бедра возлюбленной бывшего мужа Ксении Собчак.

«Ну, все… Сглазили… С ночи льет, и остров дышит влагой… Обожаю такую погоду. А чем вы занимаетесь в такую погоду, в местах где необходимо плавать?!», — поинтересовалась у поклонников красавица Нино.

Фанаты впечатлились обворожительными формами Нинидзе, поэтому в комментариях можно было встретить такие советы:

«Сексом», «Сдать детей в клуб и просто с мужем не выходить из постели», «Наслаждаться друг другом».

Некоторые поклонники также обратили внимание на сочные бедра Нинидзе. Они оставили слова восхищения актрисой:

«Красавица», «Какие стройные загорелые ножки!», «Секси», «Хорошенькая», «Нино, Максиму можно только позавидовать! Вы шикарная».

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