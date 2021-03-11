«Дефицит в киноиндустрии»: Александр Балуев пожаловался на нехватку хороших сценаристов

Исполнитель главных ролей в фильмах «Спецназ» и «Марш-бросок» Александр Балуев признался, что кино необходимы хорошие сценаристы. По словам артиста, их сейчас просто нет.

Напомним, еще недавно министр культуры Ольга Любимова высказалась о нехватке талантливых киносценаристов. Как отмечает государственный деятель, ведомство не устраивает количество продаваемых сценариев для детей. Оно собирается поднять число картин для семейного просмотра до четырех фильмов в год.