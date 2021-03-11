«Дефицит в киноиндустрии»: Александр Балуев пожаловался на нехватку хороших сценаристов

Исполнитель главных ролей в фильмах «Спецназ» и «Марш-бросок» Александр Балуев признался, что кино необходимы хорошие сценаристы. По словам артиста, их сейчас просто нет.
Напомним, еще недавно министр культуры Ольга Любимова высказалась о нехватке талантливых киносценаристов. Как отмечает государственный деятель, ведомство не устраивает количество продаваемых сценариев для детей. Оно собирается поднять число картин для семейного просмотра до четырех фильмов в год.
«В данном случае она права абсолютно. Это не только сейчас и не только у нас. Это самый серьезный дефицит в киноиндустрии», — отметил Балуев в интервью NEWS.ru.
Ранее стало известно, что фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» был номинирован на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории «Лучший неанглоязычный фильм».