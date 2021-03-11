Принц Уильям прервал молчание после интервью Меган Маркл и принца Гарри

Муж Кейт Миддлтон дал понять, что еще не разговаривал с младшим братом.

Миллионы зрителей прильнули к экранам телевизоров 7 марта, чтобы посмотреть большое интервью Меган Маркл и принца Гарри. По подсчетам экспертов, двухчасовые откровения увидело более 17 миллионов человек, а это больше, чем аудитория такой церемонии, как «Золотой глобус». Букингемский дворец свой ответ на заявления Меган и Гарри о процветании расизма уже дал. Прервал молчание и принц Уильям. Во время официального визита в одну из школ Лондона он дал короткий комментарий. Его приводит Deadline.

«Мы не расистская семья», — сказал внук Елизаветы II. Также он заметил, что еще пока не разговаривал с младшим братом с момента выхода интервью.

Ранее стало известно, что поговорить с внуком и его женой планирует Елизавета II. По данным европейских таблоидов, королева хочет наладить теплые отношения с герцогами Сассекскими.

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