Звонок королевы: Елизавета II поговорит с принцем Гарри и Меган Маркл

По официальным данным нашумевшее интервью Меган Маркл и принца Гарри в эфире американского канала CBS посмотрело более 17 миллионов человек. Во время двухчасовой беседы с Опрой Уинфри супруги высказывали обвинения в расизме и в адрес Букингемского дворца. Там уже подготовили официальный ответ, который ранее был растиражирован в СМИ.

Какие-либо комментарии другим представителям монархии Елизавета II давать запретила. Об этом пишет Daily Mail. После чего решила лично поговорить с внуком и его женой. В ближайшее время королева позвонит Гарри и Меган. Издание пишет, что Елизавета планирует протянуть герцогам Сассекским «оливковую ветвь мира».

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Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей и улетели жить в США. Там они купили свой дом, заключили сделку на много миллионов долларов с Netflix, тем самым обеспечили себе финансовое благополучие.

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