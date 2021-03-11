«Поболтать и поесть жареной картошки»: Бузова заговорила о вечерах с Киркоровым

35-летняя телеведущая призналась, что находит утешение и поддержку у поп-короля российской эстрады.

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Ольги Бузовой появились совместные кадры с болгарским исполнителем Филиппом Киркоровым. В комментариях под снимками знаменитость поблагодарила бывшего мужа Аллы Пугачевой за дружбу.

Бузова заявила, что отец погодок Мартина и Аллы-Виктории Киркоровых всегда может помочь ей. Ольга рассказала, что дома у Филиппа Бедросовича она бывает чаще, чем у себя.

«Только мы с тобой можем созвониться вечером и спонтанно встретится, чтобы поболтать и поесть жареной картошки с грибами, курочки и соленые огурчики», — призналась Бузова.

Ольга также поблагодарила Киркорова за поддержку и даже задумалась о том, чтобы перебраться в дом знаменитости:

«Спасибо тебе за дружбу и за гостеприимство. У тебя дома так хорошо. Может, мне переехать к тебе?!»

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