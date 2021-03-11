«Какая экономия?! Нет, не слышали»: Маша Горбань похвасталась своим шикарным отдыхом

Мария Горбань порадовала поклонников свежими летними кадрами в микроблоге. Актриса из сериала «Кухня» понежилась на лазурном берегу, удобно устроившись на шезлонге. Экранная «жена» Дмитрия Нагиева похвасталась бронзовым загаром, показав стройные ножки без грамма целлюлита и растяжек. Также Маша полакомилась свежей малиной. Судя по всему, этот отдых обошелся ей в копеечку.

«Завтра все прогнозы обещают хорошую погоду.

И ты им веришь?!

Ну надо же верить во что-нибудь хорошее…» — с юмором отметила актриса.

«Это вам не в совхозе на грядках!!», «Хорошо устроилась и мошкара не липнет», «Вот это я понимаю шикардос», «Вау, можно только позавидовать», «А что Нагиева не позвала?!», «Какая экономия?! Нет, не слышали», «Красиво жить не запретишь», «Дорого-богато!! Это люкс, детка», «Милашка, а где кадры в воде?!», «Вся как мулаточка», «Кожа словно шоколад», «Какая вкусняшка», — пишут фолловеры.