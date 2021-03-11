«Я – сумасшедшая мама»: фанаты Аллегровой отыскали видео, на котором она жарит блины в поезде

Поклонники напомнили, что масленичная неделя в самом разгаре.

Поклонники певицы Ирины Аллегровой на ее страничке в фан-аккаунте Instagram разместили красивое видео, на кадрах которого их любимица жарит блины в поезде.

«Блинчики царские. Красивые», — говорит некий мужчина на записи. «А большие тарелки где-то были», — замечает Аллегрова и ловко переворачивает блин на сковороде. В конце записи она произносит фразу «Я — сумасшедшая мама».

«Гастрольные «царские» блинчики в поезде. Из телевизионных архивов. Масленичная неделя продолжается». Фанаты Ирины Аллегровой

«Блинчики императорские», «Ирина, хозяюшка. Да еще и в поезде жарит. Мы любим блинчики со сметаной и творогом», «Ирина, мастерица на все руки. Сразу видно, что у нее талант от Бога. Молодец. Тут больше и сказать нечего», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ирина Аллегрова – народная артистка России. Этого высокого звания она была удостоена в 2010 году.

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