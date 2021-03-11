«Ответ — нет»: Дрю Бэрримор назвала причину, по которой больше не снимается в кино

Примерно с 2015 года голливудская актриса Дрю Бэрримор вышла из большой игры, перестав сниматься в фильмах. Несколько лет она работала над комедийным сериалом для Netflix «Диета из Санта-Клариты», а в 2020-м вышел малозаметный ромком «Дублерша» с ее участием.

Сейчас 46-летняя артистка более известна, как ведущая собственного ток-шоу, и к съемкам фильмов она возвращаться не собирается. Об этом звезда «Ангелов Чарли» откровенно рассказала в эфире SiriusXM, когда ее спросили, возобновит ли она актерскую карьеру.

«Если честно, ответ — нет. Я не хочу сейчас сниматься на площадке, но это может измениться, когда мои дети вырастут, — призналась Бэрримор. — Я перестала заниматься этим, когда родились мои дети, потому что была в кадре с тех пор, как ползала в подгузниках в 11 месяцев. Мне было нетрудно отложить создание фильмов на задний план, чтобы самой растить своих детей. Я не хотела быть на съемочной площадке и спрашивать няню, как там дети. Я подумала, что это не мой путь».

Актриса призналась, что она уже довольно далеко отошла от кино, и ей уже совсем не страшно говорить о полном отказе от него. В какой-то момент Дрю поняла, что не сможет совмещать съемки и заботу о детях и решила выбрать второе.

Напомним, у кинозвезды две дочери — 8-летняя Олив и 6-летняя Фрэнки. Девочки родились в браке с арт-консультантом Уиллом Копельманом, с которым актриса развелась в 2016 году.

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