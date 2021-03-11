«Спокойно прыгнуть в свадебном платье в бассейн»: Горбань отметит бракосочетание на Шри-Ланке

У актрисы может быть не одна, а несколько свадеб.

Зимой 2021 года актриса и телеведущая Маша Горбань официально вышла замуж за своего возлюбленного, оператора Кирилла Зоткина. Многие поклонники были уверены, что пара в браке еще с 2016 года, хотя тогда у них была только шуточная свадебная церемония на Бали. В свежем интервью 34-летняя звезда призналась, что после того события уже не ожидала никаких других ритуалов по скреплению брака, но в 2021-м, после Нового года, опять же на острове, мужчина неожиданно сделал ей официальное предложение.

Пара скромно расписалась в ЗАГСе, и сразу же улетела на четырехдневный «медовым месяц» в Сочи, а через неделю сходила в ресторан с родителями. Из-за пандемии Горбань и Зоткин отложили пышное торжество, но не отказались от него насовсем. Позже, когда границы откроются, супруги сыграют свадьбу на Шри-Ланке, где у мужчины имеется семейный бизнес — школа серфинга с отелем. Недавно пара купила там виллу.

«Пышную свадьбу решили сыграть позже на Шри-Ланке. Пригласить всех друзей и уже спокойно прыгнуть в свадебном платье в бассейн, забежать в океан, проехаться на серфе — и отметить не один день, а, к примеру, недельку», — рассказала Мария изданию Ok Magazine.

По словам актрисы, ей, возможно, потребуется не одна пышная свадьба. К тому же, она обещала покатать свою 6-летнюю дочь Стефанию на слоне.

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