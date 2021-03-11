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«Трусики можно засветить»: 39-летняя Брежнева блеснула сочными бедрами в ультрамини

Экс-солистка группы «ВИА Гра» позировала перед зеркалом, показав себя в тунике, которая едва прикрывала ее прелести.

«Трусики можно засветить»: 39-летняя Брежнева блеснула сочными бедрами в ультрамини
Вера Брежнева. Фото: Instagram.com/ververa

Вера Брежнева уже шесть лет счастлива в браке с музыкальным продюсером Константином Меладзе. В одном из интервью певица призналась, что она спокойно относится к хейтерам, которые критикуют ее в Instagram. При этом поп-дива уверенна, что счастливый человек никогда не будет писать гадости в адрес другого, тем более мало знакомого персонажа. Со своими поклонниками Вера часто ведет беседы в микроблоге. Иногда даже самые непримиримые хейтеры переходят в стан ее фанатов после того, как певица лично отвечает на их критику. Брежнева уверена, если дать человеку высказаться и пожалеть его, он изменит свою точку зрения.

На свежем снимке в микроблоге украинская дива предстала в легкой тунике с «золотым» поясом на бедрах, «случайно» засветив прелести фигуры. При этом не всем поклонникам певицы этот образ пришелся по вкусу. Многим показалось, что Вера просто забыла надеть что-то к платью, уж слишком коротким оно смотрелось на ее фигуре.

Певица Вера Брежнева
Вера Брежнева в легкой тунике и с «золотой» цепью на бедрах «случайно» оголила прелести фигуры. Фото: Instagram.com/ververa

«Наряд-то прелести едва прикрывает», «Срамота! Штаны забыла?!», «Чего-то не хватает?! Или мне так кажется», «Меладзе такое одобрил?!», «Дочки уже скоро замуж пойдут, а тут такое», «Мамуля не стареет, так держать», «Ну да стройная! И что?!», «О-о! Диванные критики нарисовались!! Верунчик, ты лучшая», «Все видно, а если нужно будет сесть?!», «В таком платье не расслабишься?!», «Трусики можно засветить», — пишут фолловеры.

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