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«Сексапилити»: Маша Горбань в крошечном лифе не смогла скрыть упругую грудь

Экранная «жена» Дмитрия Нагиева знает свои самые удачные ракурсы.

«Сексапилити»: Маша Горбань в крошечном лифе не смогла скрыть упругую грудь
Мария Горбань и Дмитрий Нагиев. Фото: Instagram.com/gorban_masha

Маша Горбань не скрывает: она с юмором относится к слухам о своем жарком романе с Дмитрием Нагиевым. По словам актрисы, к своему партнеру по съемкам она раньше и вовсе обращалась по имени отчеству. Что собственно очень обижало Дмитрия. Он просил Горбань звать его только по имени. Настаивая на том, что у них не такая большая разница в возрасте. Сама Маша счастлива в отношениях с Кириллом Зоткиным и воспитывает дочку Стешу.

На пляже Горбань то и дело блистает своим роскошным телом. Так, во время каникул Маша позировала в мокром лифе в бассейне. Тонкая ткань соблазнительно льнула к упругому бюсту актрисы, подчеркивая достоинства фигуры.

Актриса Мария Горбань
Мария Горбань в белом лифе засветила упругие «пуговки» под тонкой тканью. Фото: Instagram.com/gorban_masha

«Вау, какая горячая», «С пылу с жару и в бассейн», «Оу, сладкие пуговки напыжились?!», «Сексапилити», «Фигурка мечта», «Бомба просто!! Секси-пекси», «Хорошенькая Машуля!! Очаровашка наша», «Ох, этот взгляд!! А грудь — восторг, одни эмоции», «Леди в белом — это шикс», «Сразу на моря захотелось», «Русалочка», — пишут фолловеры.

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