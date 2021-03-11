Вылитый дед: старший сын Марии Мироновой вышел в свет со своей красавицей-женой

Старший сын актрисы Марии Мироновой, которого она родила от миллионера, Андрей Миронов-Удалов вышел в свет со своей красавицей-женой. Вместе с любимой женщиной он появился на выставке «Гримерка Андрея Миронова» в театре «Геликон-опера».

Сейчас звездному наследнику 28 лет. Он учился в свое время в Щукинском училище. Последнее время работает в Театре имени Вахтангова, много снимается в кино.

«Александр Анатольевич Ширвиндт утверждает, что чувственность Миронова по отношению к женщинам зашкаливала. Как это понять? Сложно сказать. Но в результате одной такой страстной любви на свет появилась моя чудесная мама. А теперь вот и я живу». Андрей Миронов-Удалов

Напомним, что Андрей Миронов-Удалов женат на девушке по имени Ксения. Кстати, многие поклонники семьи отмечают, что она очень похожа на свою свекровь — Марию Миронову. Любопытно, что звездный наследник пока не торопится делать маму бабушкой, сообщает «Экспресс-газета».

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