«И не на таких рулили!»: Ирина Пегова прокатилась за рулем «ГАЗ-69»

Актриса с присущим ей оптимизмом легко справилась со старенькой машиной.

Ирину Пегову не удивить российской глубинкой с ее бездорожьем и раритетными автомобилями. Она выросла в небольшом городке Нижегородской области и до того, как стала известна, наравне со всеми трудилась в огороде и помогала родителям по хозяйству.

Теперь в подобных условиях актриса оказывается все больше по рабочим вопросам. Очевидно, и на этот раз съемки забросили ее в провинциальный уголок.

Сначала актриса порадовала подписчиков колоритным кадром в образе селянки. Она примерила расписной платок, серое пальто и оказалась в коровнике, а потом продолжила свой экскурс.

Спустя несколько часов Пегова поделилась роликом, который лишний раз подтверждает ее жизнелюбие и умение справляться с любыми трудностями. Они на этот раз предстали в виде старенького автомобиля «ГАЗ-69». Актриса уселась за руль, мастерски завела авто и проехалась по заснеженной дороге.

«Какого года авто?» — интересуется она у попутчика.

«58 года», — отмечает мужчина.

«А руль-то нестабильный», — тут же прислушивается к «поведению» машины актриса.

Поездка привела знаменитость в восторг, а вот ее спутника в явное замешательство.

«Ты чего так трясешься, тебе что, страшно? — хохочет Пегова. — И не на таких рулили и выходили из ситуаций».

Ранее поклонники актрисы отметили, что она очень сильно похудела. Ирина Пегова смогла сбросить более десяти килограммов и стала выглядеть моложе своих лет, пишет сайт OA.