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Нашелся желающий купить платье Жанны Фриске за сто тысяч рублей

Этот наряд был выставлен на аукционе, но желающих купить обновку за столь высокую сумму не нашлось.

Нашелся желающий купить платье Жанны Фриске за сто тысяч рублей
Нашелся потенциальный покупатель, готовый выложить за платье Жанны Фриске 100 тысяч рублей. Фото: Global look press

С момента смерти Жанны Фриске прошло более шести лет, а ее имя до сих пор вызывает бурные эмоции. Родные певицы никак не придут к соглашению с ее возлюбленным Дмитрием Шепелевым. Споры возникают по поводу квартиры Жанны, ее сына Платона и денег, собранных на лечение артистки.

Недавно вещи популярной исполнительницы были выставлены на благотворительный аукцион, но далеко не все было куплено.

В частности, не удалось продать знаменитый золотистый наряд с ассиметричным верхом, в котором Фриске появилась на церемонии MTV Russia Music Awards. Стартовая цена лота составляла 100 тысяч рублей.

«Сейчас кризис, у народа нет лишних денег. Бизнесмены не хотят тратиться, — рассуждает шоумен Стас Барецкий в беседе с ФАН. — Я готов купить это платье, оно мне пригодится для съемок моего фильма «Брат-3».

Раскрывать все тайны Барецкий не стал, но предположил, что по сценарию ему самому придется облачаться в наряд покойной. После съемок он намерен вернуть платье родителям Жанны Фриске совершенно бесплатно.

«Наряды Жанны Фриске чудовищно круто смотрелись на ней при жизни. Не каждая женщина может так носить платье», — рассуждает Барецкий.

Он допускает, что может разыграть наряд артистки среди ее поклонниц.

Кстати, судя по всему, Стас Барецкий не единственный претендует на наряд певицы. 6 марта светская львица Божена Рынска заявила, что купит платье и попросила Наталью Фриске, сестру певицы, с ней связаться, пишет сайт «Актуальные новости». 

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