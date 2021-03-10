Нашелся желающий купить платье Жанны Фриске за сто тысяч рублей

Этот наряд был выставлен на аукционе, но желающих купить обновку за столь высокую сумму не нашлось.

С момента смерти Жанны Фриске прошло более шести лет, а ее имя до сих пор вызывает бурные эмоции. Родные певицы никак не придут к соглашению с ее возлюбленным Дмитрием Шепелевым. Споры возникают по поводу квартиры Жанны, ее сына Платона и денег, собранных на лечение артистки.

Недавно вещи популярной исполнительницы были выставлены на благотворительный аукцион, но далеко не все было куплено.

В частности, не удалось продать знаменитый золотистый наряд с ассиметричным верхом, в котором Фриске появилась на церемонии MTV Russia Music Awards. Стартовая цена лота составляла 100 тысяч рублей.

«Сейчас кризис, у народа нет лишних денег. Бизнесмены не хотят тратиться, — рассуждает шоумен Стас Барецкий в беседе с ФАН. — Я готов купить это платье, оно мне пригодится для съемок моего фильма «Брат-3».

Раскрывать все тайны Барецкий не стал, но предположил, что по сценарию ему самому придется облачаться в наряд покойной. После съемок он намерен вернуть платье родителям Жанны Фриске совершенно бесплатно.

«Наряды Жанны Фриске чудовищно круто смотрелись на ней при жизни. Не каждая женщина может так носить платье», — рассуждает Барецкий.

Он допускает, что может разыграть наряд артистки среди ее поклонниц.

Кстати, судя по всему, Стас Барецкий не единственный претендует на наряд певицы. 6 марта светская львица Божена Рынска заявила, что купит платье и попросила Наталью Фриске, сестру певицы, с ней связаться, пишет сайт «Актуальные новости».

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