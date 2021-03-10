«Я проклинаю тот день»: Анастасия Балинская из «Дома-2» сделала неудачную ринопластику

В одной из последних публикаций личной страницы участницы реалити-шоу «Дом-2» Анастасии Балинской появилось честное признание знаменитости о своей пластической операции.

Девушка заявила, что пять лет назад сделала ринопластику. Однако, имплант не прижился. Организм Балинской отторгает чужеродное тело. Поэтому Насте тяжело дышать, а о красивом аккуратном носике она теперь и не мечтает.

«Жертва пластической хирургии! Да! Я проклинаю тот день, когда я легла первый раз под нож хирурга! Если ты девочка и читаешь этот пост, я умоляю тебя понять того, чего не понимала я ранее! Нельзя использовать пластическую хирургию для того, чтобы повысить свою самооценку. Вы никогда не достигните желаемого результата!», — обратилась к своим поклонницам Настя.

Балинская добавила, что ей необходимо 500 тысяч рублей, чтобы исправить нос и остановить воспалительный процесс в организме. Также Анастасия отметила, что уже не гонится за идеальной внешностью. Она просто желает дышать без проблем:

«Я была молодой, я была глупой, я все пять лет ненавижу себя за этот шаг!».

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