«Было так потрясающе»: Риту Дакоту осыпали цветами в день рождения

Исполнительница Рита Дакота опубликовала свежее видео из съемного жилья на Бали. Примечательно, что вся комната артистки была завалена цветами.

Бывшая возлюбленная музыканта Влада Соколовского рассказала, что все курьеры острова просто недоумевали, кто такая эта русская девушка. Поклонники и друзья нашли способ, чтобы поздравить именинницу. А ведь она отдыхает на Бали.

«Феденька организовал мне самый лучший праздник, как в моих детских мечтах. Это было так потрясающе, так невероятно, так тепло, душевно, искренне, так вкусно, так смешно, так неповторимо. Пишу пост, а у меня мурашки», — похвасталась Рита.

В ролике, которым поделилась знаменитость, можно было увидеть, как много букетов получила на свой 31-й день рождения певица.

«Дом утопает в цветах, балийские хозяева цветочных лавок спрашивают соседей недоумевающе, кто я, черт возьми, такая и почему сегодня вся Москва заказала миллион доставок по одному и тому же адресу», — призналась Рита.

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