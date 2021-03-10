«Уже опять хочу к тебе на днюху»: Орлова в секси-халатике зажгла с именинницей Бородиной в сауне

8 марта Ксения Бородина отпраздновала не только Международный женский день, но и свое 38-летие. По этому случаю экс-ведущая проекта «Дом-2» утроила пышную вечеринку в Сочи. Среди приглашенных была замечена и близкая подруга именинницы — Ольга Орлова. В своем микроблоге певица поделилась пикантными снимками с мини-девичника. Так, обе теледивы запечатлелись в белых секси-халатиках и с махровыми полотенцами в виде тюрбана на голове.

Вечеринка экс-солистке группы «Блестящие» явно пришлась по вкусу. Орлова дала понять, что опять мечтает оказаться на таком же празднике в честь Ксюши. Помимо вкуснейших закусок не обошлось и без похода в сауну.

«Это была очень классная поездка! Впрочем, как и всегда в нашей веселой компании. Ксю, спасибо тебе за супер-организацию, я уже опять хочу к тебе на днюху!! Я по-новому открыла для себя Сочи, здесь очень вкусно и гостеприимно… С нами весело, но стыдно», — с юмором отметила певица.

Смотрите также: