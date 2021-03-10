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Жанна Бадоева
Звездный гость

«С женатым мужчиной — никогда»: продюсер Муцениеце опровергла ее роман с Шипенко

Ранее актрису заподозрили в новом романе.

«С женатым мужчиной — никогда»: продюсер Муцениеце опровергла ее роман с Шипенко
После личной семейной трагедии Агата Муцениеце не стала бы крутить роман с женатым мужчиной. Фото: Global Look Press

На днях в СМИ появились слухи о том, что экс-возлюбленная «мажора» якобы тайно встречается с режиссером Климом Шипенко. Такое известие переполошило армию поклонников Агаты Муцениеце. Ведь постановщик фильмов «Текст» и «Холоп» уже десять лет женат, воспитывает дочь и сына.

Не могла же Агата, пережившая громкое расставание с Павлом Прилучным, сама вторгнуться в чужую семью — чтобы прояснить этот вопрос журналисты обратились к продюсеру актрисы Мариам Андреевской. Та опровергла, что между артисткой и режиссером имеется какой-либо роман, и заверила, что Муцениеце в принципе не способна на подобную подлость.

«С женатым мужчиной она никогда не позволит себе отношений, как это делают женщины с низкой социальной ответственностью. Так что романа нет», — цитирует продюсера «СтарХит».

Андреевская также добавила, что Агата держит свою личную жизнь в секрете, поэтому журналистам остается только гадать, с кем 32-летняя актриса проводит свободное время. Напомним, что с 2011 года Муцениеце была замужем за Павлом Прилучным и родила ему двоих детей, однако в 2020-м звездная пара распалась.

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