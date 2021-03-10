«Пашку дразнишь?»: Муцениеце в мокрой майке блеснула наливными прелестями

Актриса из фильма «Тобол» заметно похорошела после развода. По крайней мере, на этом настаивают ее фанаты.

Агата Муцениеце раздразнила поклонников своими летними снимками. У бассейна актриса из фильма «Тобол» предстала в мокрой майке и крошечных трусиках. Тонкая ткань сексапильно льнула к звездному телу Агаты, подчеркивая соблазнительные изгибы ее фигуры. Кроме того, экс-возлюбленная Павла Прилучного блеснула точеной талией, прогнув спинку и отставив упругий «орешек» так, чтобы были видны подтянутые бедра без грамма целлюлита и растяжек. Выглядит актриса просто восхитительно.

«Изгиб что надо, соблазнительная русалочка», «Сексапильно льнет к телу!!», «Ух, какие виды», «Пашку дразнишь?!», «Шикарная, наша фрау Агата», «Вот тебе и мама двоих детей», «Еще-еще хотим!! Суперская», «Вжух, и такая секси-пекси у бассейна», «Пашка там кусает локти?!», «Как можно было такую бомбиту упустить?!», «Сочная, как арбузик сладкая», «Милашка», «Кайф и без вопящей малышни», — пишут фолловеры.

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