«Колхозницы… одним словом!»: Пегова покрыла голову платком и пришла в коровник на фотосъемку

Ирина Пегова порадовала подписчиков в личном профиле свежими кадрами. Поклонники артистки тут же начали гадать, в каком новом фильме снимается звезда. Для импровизированной фотосессии экс-возлюбленная Дмитрия Орлова принарядилась по-сельскому, выбрав широкое пальто. Надо сказать, что такой фасон сейчас в тренде. Образ дополнил расписной платок. Ирина получилась такой естественной красавицей.

Да и сама Пегова в юности жила в небольшом городе Выкса Нижегородской области. До сих пор актриса приезжает проведать маму на малую родину. Летом Ирина поливает саженцы в теплицах, следит за огородом как и все ее соседи. Так и не скажешь, что в гостях именитая актриса. Ведет себя Пегова очень скромно, любит проводит время на свежем воздухе.

Вот и на фотосъемке в коровнике актриса задорно улыбалась и шутила, чем, надо признать, подняла настроение своим поклонникам.

«Колхозницы… одним словом!» — с юмором отметила актриса.

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