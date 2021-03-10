Виктория Боня в крошечном платье похвасталась внушительными формами и загорелыми ножками

В одной из последних публикаций бизнесвумен Виктории Бони появилось ее свежее фото в соблазнительном наряде и с огромным букетом роз.

Девушки продолжают демонстрировать подарки и цветы, которые получили на 8 Марта. Боня — не исключение. Недавно Виктория показала охапку алых роз. Однако экс-участница проекта «Дом-2» решила похвастаться не только роскошным букетом, но и пышным бюстом.

Виктория надела черное атласное платье на бретелях и оголила одно плечо. Боня присела на диван и закинула ногу на ногу. Красивый ровный загар визуально сделал стройную знаменитость еще привлекательнее. И все же некоторым поклонникам пленительный образ красотки не понравился. Фанаты обвинили Боню в неумелом использовании фотошопа:

«От фотошопа лицо как у куклы, для чего еще кучу процедур вы делаете, если по итогу один фотошоп везде», «Зачем так много фотошопа?», «Ковры поплыли на полу и на стене. Вик, ну зачем? Ты и так красивая в своем теле».

Напомним, что недавно подписчикам Бони также не понравилась смена имиджа знаменитости. Виктория покрасилась в розовый, а хейтеры назвали ее слишком старой для подобных экспериментов.

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