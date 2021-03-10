«На светской вписке»: девушка Моргенштерна повеселилась на вечеринке в красном платье с провокационным декольте

Блогер и возлюбленная Алишера Моргенштерна — Дилара — опубликовала несколько кадров, которые особенно восхитили фанатов знаменитости.

На днях девушка погуляла со своими подругами и коллегами на светском мероприятии. Примечательно, что дресс-код на вечере позволил возлюбленной Моргенштерна одеться максимально ярко и эффектно. Девушка в красном привлекла внимание поклонников роскошным декольте и длинными ножками.

«Это было очень интересно побывать на светской вписке», — похвасталась Зинатуллина.

Дилара дополнила платье с «опасным» вырезом широким поясом ему в тон, золотой цепью и ботильонами на каблуках. Еще одним выделяющимся акцентом стала помада знаменитости. Алым цветом избранница Моргенштерна подчеркнула пухлые губки. Этот штрих окончательно свел с ума фанатов блогера:

«Дилара топ», «Красотка», «Секси», «Великолепная», «Боже мой! Хватит соблазнять меня, каждая фотка неописуема, мне уже страшно заходить в Инстаграм», «Похожа на Селену Гомез», «Икона нового стиля».

Напомним, недавно Дилара набрала один миллион подписчиков в TikTok. В честь этого события Моргенштерн подарил возлюбленной новый айпад и огромный торт.

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