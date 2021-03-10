«Я ужасно не любила»: Ирина Слуцкая вспомнила, как нелегко давались ей первые тренировки

Олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая опубликовала в личном микроблоге фотографию со своим тренером Жанной Громовой. К снимку с наставницей по фигурному катанию знаменитость приложила рассказ о спортивных трудностях.

Ирина отметила, что многочисленные победы ей и не снились в начале спортивной карьеры. Более того, Слуцкая чуть было не ушла из секции.

«Я ужасно не любила тренировки в зале: ОФП, хореография… Бывало, что мама отводила меня в зал, а я дожидалась ее ухода и благополучно возвращалась в раздевалку. Мне было лучше отсидеться там, пока другие дети занимались», — призналась Ирина.

Уже в зрелом возрасте спортсменка поняла, что личные награды, в первую очередь, — заслуга ее мамы:

«Однажды меня вообще чуть не выгнали! У меня не получался один элемент, и я ужасно злилась. Мама попросила других детей показать, что они разучивают. А потом повела меня на улицу тренироваться. Как сейчас помню: я в вязанных мамой зеленых штанах и в свитере из шерсти, который жутко кусается, на открытом катке пытаюсь повторить какие-то элементы».

По словам Слуцкой, терпение и труд, которые ей привили мама Наталья Слуцкая и тренер Жанна Громова, привели ее к серебряной и бронзовой медалям на Олимпиадах.

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