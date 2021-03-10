Патрик Шварценеггер вспомнил, как однажды работал телохранителем Пэрис Хилтон

Это была официальная работа парня, хотя в те годы у него самого была личная охрана, как у сына губернатора.

Сын Арнольда Шварценеггера — 27-летний красавчик Патрик — в свежем интервью признался, что однажды у него была весьма необычная работа: молодой человек охранял саму Пэрис Хилтон. 9 марта парень появился в популярном вечернем шоу Jimmy Kimmel Live и рассказал, как ему довелось побывать телохранителем самой известной светской львицы планеты.

Оказывается, в юности сын кинозвезды подрабатывал в торговом центре The Grove в Лос-Анджелесе. Там он попробовал себя на множестве разных должностей: был камердинером, менеджером по аренде и даже охранником. Это при том, что у него была собственная охрана, так как его отец в те годы был губернатором Калифорнии.

«И вот я, похожий на 15-летнего ребенка с наушником и в пиджаке, прихожу на работу, и они такие: «Хорошо, сегодня ты охраняешь Пэрис Хилтон. У нее книжный тур, она приедет в The Grove и будет раздавать автографы». Я такой: «Окей, я знаю Пэрис, но ладно», — вспомнил Патрик. — И потом она выходит из машины, а у Пэрис еще был охранник, который раньше работал на моего отца. Я подхожу, приветствую ее, и она такая: «Патрик? Шварценеггер? Что ты делаешь?» А я такой: «Я твой охранник на весь день!» И все. Это был забавный опыт».

Добавим, что в нынешние дни молодой Шварценеггер превратился в мускулистого мужчину, а госпожа Хилтон, наконец, выходит замуж. Хоть бы на этот раз у нее все получилось…

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