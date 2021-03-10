«Какая секси»: Алеся Кафельникова в трикотажном костюме обнажила плоский животик и сочный бюст

Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова — Алеся Кафельникова — опубликовала свежее фото в необычном белье на своей странице в Сети. Примечательно, что для чувственного образа знаменитость отдала предпочтение спортивному стилю, исключив любой намек на кружева и бантики.

Бывшая девушка исполнителя Pharaoh отметилась перед зеркалом дома. Кафельникова показала не только шикарное тело, но и интерьер квартиры. Судя по снимку, любимые цвета Алеси — бежевый и белый.

Просторная комната привлекла внимание некоторых поклонников модницы. Подписчики отметили вкус и любовь к чистоте Кафельниковой:

«Ну, у тебя дома почище, в отличие от Фараона».

Однако фанаты до сих пор не могут простить Кафельниковой разрыв с музыкантом:

«Алеся разбила сердце Фараону», «Эх, разбила сердце Холодного Сименса», «Из-за тебя».

К слову, девушка разбила сердце не только рэперу Pharaoh, но и толпам своих фанатов. Фотография в белье из трикотажа цвета слоновой кости заставила поволноваться не одного мужчину.

«Какая хорошенькая», «Какая секси», «Огонь», «Очень красивая», «Царица», «Мой ангел», — написали подписчики в комментариях под снимком.

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