«Мощные бедра и плоский животик»: Климова в бикини заворожила видом упругих прелестей

Несмотря на то, что у Екатерины Климовой есть четверо детей — выглядит она просто великолепно. Сложно поверить, что при такой тонкой талии и совершенно плоском животике актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» стала многодетной мамой. Тем более, старшей дочери артистки — Елизавета Хорошиловой не так давно исполнилось 19 лет.

На летних пляжных снимках Климова то и дело показывает шикарную фигуру и идеальные упругие бедра без грамма целлюлита и растяжек. Поклонники в восторге от звездной мамочки и не перестают осыпать ее комплиментами.

«Мощные бедра и плоский животик», «Бедра идеальные», «Сексапильно! Для Месхи?!», «Вся в песке», «Жрица… просто богиня очарования и страсти», «Какая вы идеальная», «Сложно поверить, что у вас есть четверо детей», «Вы как Наташа Водянова — она тоже рожает и не меняется в талии», «Ведьма!! В хорошем смысле этого слова», «Шикарно», «Ммм, просто загляденье», «Еще-еще водички», «Лейте, лейте!! Это секси», «Вах-вах! Какой персик», «Милашка», — пишут фолловеры.

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