Больше «Эмми» и «Золотого глобуса»: интервью Меган Маркл и принца Гарри побило рекорды по просмотрам

Более двух недель назад принц Гарри и Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри. В эфире американского CBS оно вышло в праймтайм 7 марта. Двухчасовые откровения герцогов Сассекских обошлись телеканалу в кругленькую сумму – от 7 до 9 миллионов долларов он заплатил компании Опры. А продавал права на вещание другим каналам за полтора миллиона. К слову, Меган и Гарри якобы не получили ни одного цента.

CNBС сообщает, что интервью герцогов посмотрели более 17 миллионов человек. Для сравнения, сентябрьскую премию «Эмми» и недавний «Золотой глобус» посмотрели гораздо меньше телезрителей. Издание сообщает, что цифры пока предварительные. Вероятно, они вырастут после точных подсчетов.

Напомним, во время интервью принц Гарри назвал пол их будущего ребенка. Супруги ждут появления на свет девочки. У пары есть общий сын — малыш Арчи.

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