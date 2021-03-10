Просила, но не получила: Меган Маркл требовалась психологическая помощь

Большое интервью Меган Маркл и принца Гарри всполошило многих. Букингемский дворец уже подготовил ответы на многие его моменты. В рамках беседы с Опрой Уинфри экс-актриса призналась, что во время жизни в Лондоне, будучи беременной Арчи, задумывалась о суициде и просила психологическую помощь во дворце, но не получила ее. К слову, мысли о самоубийстве герцогиню посещали из-за чрезмерного давления британских СМИ.

Букингемский дворец отказал Меган в оказании той или иной психологической поддержки. Хотя, как пишет ABC, там есть целая служба работников, включая отдел кадров и медработников. К кому именно из представителей королевской семьи Меган обращалась за помощью, она не уточнила.

Напомним, в рамках беседы с Опрой, Гарри и Меган сообщили, что их вторым ребенком будет девочка. Она появится на свет в начале лета.

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